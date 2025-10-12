Куба заперечила участь своїх громадян у війні на боці рф та засудила найманство

У МЗС країни запевнили, що офіційна влада не має жодного стосунку до цього і суворо засуджує найманство як кримінальний злочин.

Міністерство закордонних справ Куби офіційно спростувало звинувачення з боку Сполучених Штатів щодо можливої участі кубинців у війні проти України на боці росії.

Заяву оприлюднено 11 жовтня на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства країни.

У документі наголошується, що поширена США інформація є "безпідставною та наклепницькою", і Куба не має жодних підтверджених даних про участь своїх громадян у бойових діях за межами країни.

Водночас влада не виключає, що окремі особи могли діяти самостійно, без відома та схвалення з боку кубинської держави.

Кубинське МЗС підкреслило, що країна суворо дотримується політики "нульової терпимості" до найманства, торгівлі людьми та будь-якої участі громадян Куби у збройних конфліктах за кордоном. Такі дії вважаються серйозними злочинами і переслідуються згідно з національним законодавством.

"Жодна особа, що бере участь у бойових діях за межами країни як найманець, не представляє Кубу, її уряд чи політику", – зазначено у заяві.