Кулеба на Мюнхенській конференції поговорив з головою МЗС Китаю
Про це Кулеба написав соціальній мережі X (Twitter).
"Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в дописі.
Кулеба написав, що він поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру в Швейцарії.
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог", - додав він.
Днями стало відомо, що міністр закордонних справ Китаю візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.