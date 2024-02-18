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Кулеба на Мюнхенській конференції поговорив з головою МЗС Китаю

18 лютого 2024, 09:43
Кулеба на Мюнхенській конференції поговорив з головою МЗС Китаю
https://twitter.com/DmytroKuleba
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї і обговорив необхідність відновлення справедливого миру в Україні.

Про це Кулеба написав соціальній мережі X (Twitter).

"Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в дописі. 

Кулеба написав, що він поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог", - додав він. 

Днями стало відомо, що міністр закордонних справ Китаю візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

 

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