Кулеба на Мюнхенській конференції поговорив з головою МЗС Китаю

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї і обговорив необхідність відновлення справедливого миру в Україні.

Про це Кулеба написав соціальній мережі X (Twitter).

"Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в дописі.

Кулеба написав, що він поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог", - додав він.

Днями стало відомо, що міністр закордонних справ Китаю візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.