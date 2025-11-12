Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
"Квартал 95" відхрестився від справи Міндіча

12 листопада 2025, 12:10
Події не мають стосунку до роботи студії, йдеться у заяві студії.
Студія "Квартал 95" заявила, що події, пов’язані з одним зі її співвласників Студії (очевидно, ідеться про бізнесмена Тимура Міндіча) — не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди.
 
Про це ідеться у заяві студії.
 
"Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" — це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", — ідеться у заяві.
 
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, ділки систематичне вимагали «відкати» від контрагентів "Енергоатому" розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Постачальники мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати подальших замовлень. Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці. Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схему організував бізнесмен та співвласник фірми "Квартал 95" Тимур Міндіч.  "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки у Міндіча, але той за кілька годин до цього нібито виїхав з країни.

 

війна в Україніросія окупантиКвартал 95

