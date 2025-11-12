"Квартал 95" відхрестився від справи Міндіча

Події не мають стосунку до роботи студії, йдеться у заяві студії.

Студія "Квартал 95" заявила, що події, пов’язані з одним зі її співвласників Студії (очевидно, ідеться про бізнесмена Тимура Міндіча) — не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди.

Про це ідеться у заяві студії.

"Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" — це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", — ідеться у заяві.