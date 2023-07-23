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ПОЛІТИКА

Китай хоче провести переговори з союзниками США – Японією та Південною Кореєю

23 липня 2023, 15:17
Китай хоче провести переговори з союзниками США – Японією та Південною Кореєю
Фото: з вільного доступу
Востаннє лідери трьох країн зустрічалися у грудні 2019 року.

Головний китайський дипломат Ван І запропонував переговори на високому рівні між Китаєм, Японією і Південною Кореєю під час зустрічі з міністром закордонних справ Японії в Індонезії цього місяця. 

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція розглядається як сигнал про готовність відновити переговори між трьома країнами, і Японія прискорить підготовку, щоб це сталося до кінця року, повідомило Kyodo, посилаючись на дипломатичні джерела.

Союзники США - Японія і Південна Корея, побоюються зростання військових можливостей Китаю і посилення напруженості у відносинах між Пекіном і Штатами з низки питань, включаючи торгівлю і Тайвань.

Ван та міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші зустрілися в кулуарах засідання Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в Індонезії 14 липня.

Вони обговорили план Японії щодо скидання в море очищеної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма, але не дійшли згоди.

Саме це питання може стати проблемою, що завадить якнайшвидшій зустрічі лідерів трьох країн. 

Востаннє лідери трьох країн зустрічалися в грудні 2019 року. За даними ЗМІ, Японія передала пропозицію Вана про переговори Південній Кореї.

СШАЯпоніяКитайПівденна Кореяпереговори

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