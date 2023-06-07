Китай і росія провели спільне патрулювання над Японським і Східнокитайським морями

Дві країни провели шосте спільне повітряне патрулювання із залученням літаків стратегічної авіації над Японським і Східнокитайським морями.

Про це повідомляє Міністерство оборони КНР.

В китайському оборонному відомстві заявили, що патрулювання відбулося відповідно до річного плану співпраці між військовими двох держав. Такі спільні польоти стратегічної авіації проводяться Китаєм і росією з 2019 року.

У повідомленні Міноборони Китаю немає подробиць про типи та кількість задіяних повітряних суден.

Проте військові Південної Кореї і Японії виявили, як стратегічні бомбардувальники, два H-6 і два Ту-95 у супроводі винищувачів об'єднались над Японським морем і полетіли разом до Східнокитайського моря.

Японські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї пишуть про чотири китайські й чотири російські військові літаки без попередження увійшли в південну та східну частини ідентифікаційної зони ППО країни, де з'єднались разом і залишили її.

Літаки не порушували повітряний простір Південної Кореї, проте її ВПС розгорнули винищувачі для реагування на випадок надзвичайної ситуації.

Згодом спільний політ чотирьох китайських і російських бомбардувальників, уже без супроводу винищувачів, зафіксували над міжнародними водами поблизу Японії.

В японському Міноборони зазначили, що підняли винищувачі, і хоча повітряний простір країни не було порушено, відомство дипломатичними каналами висловило свою серйозну стурбованість Китаю та росії, розцінюючи цей крок як явну демонстрацію сили.