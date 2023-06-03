Китай може відправити до Європи ще одну "миротворчу" делегацію

Китайський спецпредставник визнав, що його європейське турне може не принести негайних результатів.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який минулого місяця відвідав європейські столиці з метою сприяння мирним переговорам щодо війни рф проти України, заявив, що Пекін розглядає можливість ще однієї «миротворчої місії», визнавши, що його поїздка може не принести негайних результатів.

Про це повідомляє Reuters.

Він додав, що Пекін "зробить все" для послаблення напруженості. Однак, за його словами, існують великі перешкоди на шляху до порозуміння між Україною та рф.

"Ми відчули, що існує велика прірва між позиціями обох сторін... Змусити всі сторони сісти за стіл переговорів зараз, як і раніше, дуже складно", - сказав Лі.

"Китай готовий активно розглянути питання про направлення ще однієї делегації до відповідних країн для участі в діалозі щодо врегулювання кризи в Україні", - зазначив він, не уточнивши, до яких саме країн.

У травні Лі завершив 12-денне турне, під час якого відвідав Київ, Варшаву, Париж, Берлін, Брюссель і Москву. Пекін назвав це спробою знайти спільну мову для можливого "політичного врегулювання".

За словами Лі, ризик ескалації війни все ще високий. Він додав, що всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" і досягнення безпеки ядерних об'єктів.

"Якщо це сприятиме пом'якшенню ситуації, Китай готовий зробити все, що завгодно", - сказав Лі.

Сполучені Штати і кілька європейських країн закликали Пекін використати свій вплив на росію для припинення війни, хоча відмова Китаю засудити Москву за вторгнення викликала підозри щодо його мотивів.

Лі, який, зокрема, був послом Китаю в москві з 2009 по 2019 рік, сказав, що росія «високо оцінила бажання і зусилля Пекіна сприяти мирному врегулюванню кризи». Раніше цього року Китай опублікував "мирний план" з 12 пунктів, в якому закликав захищати цивільне населення і поважати суверенітет усіх країн.

Французькі та німецькі чиновники, які знають про зустрічі Лі в Європі, заявили, що він чітко дотримувався цих тез і прагнув підкреслити роль Сполучених Штатів в ескалації кризи через постачання зброї в Україну.

"Мирного плану не було. Це було більше схоже на засідання круглого столу з обговорення кожної з наших позицій", - сказав французький урядовець на умовах анонімності.

"Я не думаю, що ми очікуємо, що Китай буде посередником, але він може використати свій вплив на росію і допомогти їй зрозуміти", - додав чиновник.

Китай неодноразово намагався зобразити себе миротворцем, незважаючи на тісні зв'язки з росією. У травні Лі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Тоді Лі заявив, що "не існує панацеї у вирішенні кризи", додавши, що всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру і створити умови для припинення війни і початку мирних переговорів.

Однак деякі західні аналітики ставлять під сумнів щирість зусиль Китаю у просуванні миру і те, чи збігається його бачення завершення війни з баченням України.

Під час візиту Лі до Києва міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що мирні переговори мають базуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Київ не приймає жодних пропозицій, які передбачають втрату українських територій або заморожування конфлікту.