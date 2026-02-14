Китай може завершити війну в Україні – посол США при НАТО

Він також зазначив, що Пекін може припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що війна "повністю підтримується Китаєм".

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні і міг би покласти край війні одним дзвінком до москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китай міг би зателефонувати владіміру путіну і припинити цю війну завтра ж, а також припинити продаж технологій подвійного призначення", – сказав Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він також зазначив, що Пекін може припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що війна "повністю підтримується Китаєм".

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Китай і росія ще більше зміцнили партнерські відносини. москва значною мірою залежить від Китаю у постачанні критично важливих деталей та компонентів для дронів і військової техніки.

Крім того, Китай став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на міжнародний тиск. Згідно з даними відстеження, у січні 2026 року в китайських портах було відвантажено 1,65 млн барелів нафти на день, що є найвищим показником із березня 2024 року та другим за величиною місячним обсягом із початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Пекін неодноразово заявляв про бажання відігравати "конструктивну" роль у врегулюванні кризи. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався цього тижня з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Мюнхені та запропонував гуманітарну допомогу у зв’язку з ударами росії по енергетичній інфраструктурі.