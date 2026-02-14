Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай може завершити війну в Україні – посол США при НАТО

14 лютого 2026, 14:12
Китай може завершити війну в Україні – посол США при НАТО
Фото: з вільного доступу
Він також зазначив, що Пекін може припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що війна "повністю підтримується Китаєм".

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку російській агресії в Україні і міг би покласти край війні одним дзвінком до москви.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Китай міг би зателефонувати владіміру путіну і припинити цю війну завтра ж, а також припинити продаж технологій подвійного призначення", – сказав Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він також зазначив, що Пекін може припинити закупівлю російської нафти і газу, підкресливши, що війна "повністю підтримується Китаєм".

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Китай і росія ще більше зміцнили партнерські відносини. москва значною мірою залежить від Китаю у постачанні критично важливих деталей та компонентів для дронів і військової техніки.

Крім того, Китай став найбільшим покупцем російської сирої нафти, незважаючи на міжнародний тиск. Згідно з даними відстеження, у січні 2026 року в китайських портах було відвантажено 1,65 млн барелів нафти на день, що є найвищим показником із березня 2024 року та другим за величиною місячним обсягом із початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Пекін неодноразово заявляв про бажання відігравати "конструктивну" роль у врегулюванні кризи. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрічався цього тижня з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Мюнхені та запропонував гуманітарну допомогу у зв’язку з ударами росії по енергетичній інфраструктурі.

КитайНАТОвійна в Українінафта рф

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється