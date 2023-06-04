Китай попереджає, що альянси, подібні до НАТО, можуть призвести до конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Міністр оборони Китаю заявив, що вони ввергнуть регіон у "вир" конфліктів.

Міністр оборони Китаю Лі Шаньфу застеріг від створення військових союзів, подібних до НАТО, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє France 24.

"Спроби створити в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні альянси на кшталт НАТО - це спосіб викрадення регіональних країн і перебільшення конфліктів і протистояння", - заявив він.

Міністр попередив, що такі союзи "кинуть Азіатсько-Тихоокеанський регіон у вир суперечок і конфліктів".

"Сучасний Азіатсько-Тихоокеанський регіон потребує відкритої та інклюзивної співпраці, а не об'єднання в невеликі кліки", - сказав міністр.

Лі спробував представити Сполучені Штати як ініціатора регіональної нестабільності, а Китай - як людину, яка прагне послабити напруженість.

"Не можна заперечувати, що якщо між Китаєм і США виникне запеклий конфлікт або конфронтація, це завдасть нестерпного болю всьому світу", - сказав він.

Міністри оборони США та Китаю зараз перебувають на саміті безпеки в Сінгапурі. Вашингтон запропонував Пекіну провести зустріч міністрів, проте Китай відмовився.