Китай попереджає, що альянси, подібні до НАТО, можуть призвести до конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
Міністр оборони Китаю Лі Шаньфу застеріг від створення військових союзів, подібних до НАТО, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє France 24.
"Спроби створити в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні альянси на кшталт НАТО - це спосіб викрадення регіональних країн і перебільшення конфліктів і протистояння", - заявив він.
Міністр попередив, що такі союзи "кинуть Азіатсько-Тихоокеанський регіон у вир суперечок і конфліктів".
"Сучасний Азіатсько-Тихоокеанський регіон потребує відкритої та інклюзивної співпраці, а не об'єднання в невеликі кліки", - сказав міністр.
Лі спробував представити Сполучені Штати як ініціатора регіональної нестабільності, а Китай - як людину, яка прагне послабити напруженість.
"Не можна заперечувати, що якщо між Китаєм і США виникне запеклий конфлікт або конфронтація, це завдасть нестерпного болю всьому світу", - сказав він.
Міністри оборони США та Китаю зараз перебувають на саміті безпеки в Сінгапурі. Вашингтон запропонував Пекіну провести зустріч міністрів, проте Китай відмовився.Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін глибоко стурбований небажанням Китаю брати участь у врегулюванні військової кризи.