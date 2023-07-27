Китай ухиляється від відповідей на питання про зниклого ексміністра і приховує стенограму – The Guardian

Цинь Гана зняли з посади міністра закордонних справ і призначили на його місце попередника Ван І.

У середу, 26 липня, Міністерство закордонних справ Китаю зіштовхнулося зі шквалом запитань у зв'язку зі зникненням з публіки і звільненням з посади міністра закордонних справ Цинь Гана, але відмовилося відповідати на них.

Про це повідомляє The Guardian.

На щоденній пресконференції, що відбулася в Пекіні, ЗМІ поставили понад 20 запитань про Цинь Гана, колишнього ставленика лідера Китаю Сі Цзіньпіна, але жодне з них не було надруковано в офіційній стенограмі брифінгу.

Цинь не з'являвся на публіці більше місяця. Загадкове зникнення колишнього міністра розпалило дискусії про його долю, які активізувалися раптовим оголошенням у вівторок, 25 липня, про те, що Цинь Гана зняли з посади глави МЗС і призначили на його місце попередника Ван І.

Невдовзі після цього оголошення деякі згадки про Цинь Гана як міністра закордонних справ - в тому числі біографія, стенограми і пресрелізи, були видалені з деяких урядових сайтів. Плутанини додало й те, що він залишиться членом Державної ради, про що повідомлялося у публікації "Сіньхуа". Жодних причин не було наведено.

На брифінгу в середу прессекретаря МЗС Китаю Мао Нін неодноразово запитували, чому Цинь Гана звільнили, де він зараз перебуває, чи залишається він у Державній раді, чи стало його звільнення причиною скасування або перенесення кількох візитів іноземних високопосадовців, чи було призначення Ван І тимчасовим, і чи перебуває Цинь під слідством у справі про корупцію або у нього поганий стан здоров'я.

У відповідь Мао вказувала на повідомлення “Сіньхуа” або говорила, що не володіє інформацією. Подальші спроби ЗМІ переформулювати запитання наштовхувалися на таку ж відповідь Мао, яка зазначала, що вже відповіла на них.

"Вчора низка китайських експертів заявили, що ситуація з Цинь Ганом, його нещодавня відсутність, обмеженість пояснень, свідчать про те, що керівництво країни непрозоре, як ніколи. Який коментар Китаю?", - запитав репортер агентства Reuters.

"Я не розумію ситуацію, про яку ви згадали, відповідна інформація була представлена. Наступне питання", - відповіла Мао Нін.

Щоденні пресконференції МЗС Китаю відомі тим, що дають мало конкретної інформації, особливо на політично чутливі запитання іноземної преси. Відповіді, як правило, шаблонні, стосуються тез КПК і критики опонентів.

Брифінги не транслюються в прямому ефірі, але стенограма публікується пізніше ввечері. У вівторок було опубліковано лише сім запитань, усі з китайських державних ЗМІ, і жодне з них не стосувалося Цинь Гана. Раніше МЗС Китаю відкидало запити щодо відсутності деяких питань в офіційно опублікованій версії брифінгу, заявляючи, що вони ніколи не говорили, що це повна стенограма.

Зникнення Цинь Гана виглядає як один із найбільших політичних скандалів у Китаї за останні роки. Його не бачили на публіці з моменту зустрічі з міністрами закордонних справ Шрі-Ланки та В'єтнаму в Пекіні 25 червня.

57-річний Цинь - дипломат і довірена особа китайського лідера Сі Цзіньпіна, був призначений на посаду міністра закордонних справ у грудні після короткого перебування на посаді посла в Сполучених Штатах. Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Цинь виступав з різкою критикою Вашингтона після того, як відносини між країнами впали до нового мінімуму – після збиття над США китайського шпигунського аеростата. Він також відіграв ключову роль у подальших зусиллях обох сторін щодо стабілізації відносин і відновлення комунікації, включаючи зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Пекіна в середині червня. Але ексглаву МЗС Китаю не бачили на публіці з 25 червня.