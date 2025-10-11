Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай вводить мільйонні портові збори для суден під прапором США

11 жовтня 2025, 14:34
Китай вводить мільйонні портові збори для суден під прапором США
Фото: EPA/UPG
Це стане відповіддю на аналогічні заходи з боку США.

З 14 жовтня Китай починає стягувати додаткові портові збори з усіх суден, що належать або експлуатуються американськими компаніями чи фізичними особами, побудовані у США або плавають під прапором Сполучених Штатів. 

Про це повідомило Міністерство транспорту КНР, передає  Reuters.

Згідно з новими правилами, судна платитимуть 400 юанів (приблизно 56 доларів США) за чисту тонну вантажу при кожному заході до китайського порту. Ця ставка щороку зростатиме: у 2026 році до 640 юанів, у 2027 до 880, а з 17 квітня 2028 року до 1120 юанів (понад 157 доларів США за тонну). За підрахунками аналітиків, це означає понад 1 мільйон доларів збору за рейс для великих контейнеровозів, що перевозять понад 10 000 TEU.

У Пекіні пояснили, що нові тарифи є контрзаходом у відповідь на аналогічні мита, які США планують запровадити для китайських суден. Американські збори, які також набирають чинності з 14 жовтня, передбачають фіксовану плату в розмірі 80 доларів США за кожну чисту тонну вантажу з китайських суден у першому порту заходу в США.

Очікується, що попри високі цифри, китайські заходи менше вдарять по США, ніж американські по КНР, адже Китай нині домінує у світовому суднобудуванні. Торік китайські верфі побудували понад 1000 комерційних суден, тоді як США — менше 10. Більшість глобального флоту сьогодні будується або експлуатується саме в Китаї, що посилює його позиції у глобальній торгівлі й логістиці.

Раніше ми повідомили, що Трамп оголосив про запровадження 100‑% тарифів на товари з Китаю

 
СШАКитайсудна

