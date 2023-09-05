Китай закликає до "мобілізації свого народу" проти шпигунства

Правляча Комуністична партія Китаю залучає звичайних людей для захисту від передбачуваних загроз для країни в рамках кампанії, яка стирає межу між пильністю та параною.

Пекін бачить сили, які прагнуть послабити його всюди: у багатонаціональних компаніях, проникаючи в соціальні медіа. І він хоче, щоб його люди теж бачили їх.

Про це пише The Times of India.

Університети Китаю вимагають, щоб викладачі проходили курси із захисту державних таємниць, навіть на таких факультетах, як ветеринарна медицина. Дитячий садок у місті Тяньцзінь організував зустріч, щоб навчити співробітників, як "розуміти та використовувати" китайський закон про боротьбу зі шпигунством. Міністерство державної безпеки Китаю навіть відкрило свій перший обліковий запис у соціальних мережах, описане як спроба посилити залучення громадськості.

Правляча Комуністична партія Китаю залучає звичайних людей для захисту від передбачуваних загроз для країни в рамках кампанії, яка стирає межу між пильністю та параною.

У високошвидкісних поїздах відео в режимі циклу попереджає пасажирів бути обережними під час фотографування, якщо вони захоплюють конфіденційну інформацію. У державних установах, де жителі подають звичайну документацію, плакати нагадують їм "будувати лінію захисту народу". Один місцевий уряд провінції Юньнань опублікував відео чоловіків і жінок у традиційному одязі І, які танцюють і весело співають про закон про національну безпеку Китаю. "Ті, хто не повідомляє, будуть притягнуті до відповідальності. За покриття злочинів посадять", – співали виконавці.

Інші форми навчання більш формальні. Національне управління з охорони державної таємниці запускає додаток з онлайн-курсом із збереження таємниць, який багато університетів і компаній замовили своїм співробітникам. У жовтні минулого року один готель опублікував інфографіку про групи, які, на думку Міністерства безпеки, найбільше ризикують бути кооптованими іноземними ворогами. Серед них були люди, які навчалися за кордоном, і "молоді інтернет-користувачі". Але влада пояснює невдоволення зовнішніми підбурювачами. Сі закликав розширити освіту з питань національної безпеки, а університети створили загони студентів, яким доручено повідомляти про людей, які користуються закордонними веб-сайтами. Але постійні заклики також нагадують студентам, що за ними теж спостерігають.