Китай зіткнувся з дилемою, коли північнокорейські війська вливаються в росію – WSJ

Вплив Китаю на росію і КНДР слабшає.

Пекін із слабким впливом і обмеженими можливостями приборкати непередбачуваних союзників може залишитися при статус-кво.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Китай часто виступав на боці з росією і Північною Корею у питаннях глобальної політики.

Проте рішення КНДР направити тисячі солдатів на фронт з Україною ставить Китай перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів.

Видання пише, що Пекін найбільше турбує те, що участь північнокорейців у війні може призвести до ще більшого розширення військового партнерства між США, Західною Європою та їхніми союзниками в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, адже подібні партнерства можуть допомогти США знайти союзників у будь-якому потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Директор Інституту міжнародних досліджень при Нанкінському університеті Чжу Фен розказав, що розгортання північнокорейських військ в рф неприйнятне для Китаю. За його словами, це свідчить про розширення війни в Україні, і Пекін може побоюватися, що конфлікт "тепер перетвориться на міжконтинентальну війну".

Він вважає, що науковий співробітник Корейського фонду при Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки Ерік Баллбах, Китай може розглядати пряму підтримку росією стратегічних озброєнь Північної Кореї як "червону межу", але навіть у такому разі, його спроби приструнити будь-яку з країн будуть обмежені.

"Китай явно зіткнувся з реальністю, що він втрачає вплив на Пхеньян, тоді як росія його набуває", - сказав Баллбах.

За останній рік Кім Чен Ин зробив різке зрушення і приділяв багато уваги росії, ніж Китаю.

В цьому році Кім відправив путіну понад 10 листів від лідера до лідера, що втричі перевищує обсяг його листування з Сі. Також росіяни можуть відпочивати в Північній Кореї, а китайці - поки що ні.

путін і Кім Чен Ин можуть запропонувати один одному те, чого не може Пекін: рф потрібна робоча сила і боєприпаси для перемоги у війні з Україною, а Пхеньяну - ноу-хау в галузі озброєнь.

"росія і Північна Корея одна для одної - як швейцарський ніж, зроблений на замовлення", - сказав Джон Парк, старший науковий співробітник Атлантичної ради.

Журналісти додають, що Китай уникає критики вторгнення росії в Україну, називаючи його "кризою", а не війною. При цьому Пекін майже нічого не говорить про північнокорейські війська.

Представник МЗС Китаю Лінь Цзян, відповідаючи на пряме запитання, сказав, що двосторонні стосунки Північної Кореї та рф - це "питання для них самих", і повторив, що Китай закликає всі сторони до деескалації ситуації та пошуку політичного рішення.

За словами екс радника адміністрації Трампа з питань політики в КитаїМайлза М. Ю, позиція Китаю розчаровує росію і Північну Корею, оскільки Пекін не бажає публічно заявляти про союзницькі відносини з двома своїми сусідами.