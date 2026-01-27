Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китайські хакери роками шпигували за оточенням прем'єрів Британії – ЗМІ

27 січня 2026, 13:12
Китайські хакери роками шпигували за оточенням прем'єрів Британії – ЗМІ
Фото: Ukrinform
Хакери, спонсоровані державою, атакували телефони деяких найближчих помічників Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Ріші Сунака.

Китайські хакери у 2021-2024 роках прослуховували телефони високопосадовців, які працювали на прем'єр-міністрів Великої Британії.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, операція під назвою "Соляний тайфун" дозволила Пекіну отримати доступ до особистого листування високопоставлених британських чиновників.

Хакери, спонсоровані державою, атакували телефони деяких найближчих помічників Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Ріші Сунака.

"Незрозуміло, чи хакерська атака включала мобільні телефони самих прем'єр-міністрів, але одне джерело, обізнане з витоком інформації, заявило, що атака потрапила "прямо в серце Даунінг-стріт", - пише The Telegraph.

За інформацією ЗМІ, ця шпигунська операція скомпрометувала високопоставлених членів уряду, розкривши їхні приватні повідомлення китайській стороні.

Як додає видання, хакерська атака на Даунінг-стріт стала частиною великої операції Пекіна, спрямованої проти багатьох країн, включаючи Сполучені Штати, Австралію, Канаду та Нову Зеландію.

