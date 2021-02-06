Китайський телескоп передав дані про швидкість сонячного вітру всього за 20 секунд

Цей феномен відомий як "міжпланетне мерехтіння", і наземні спостереження за цим мерехтінням можуть допомогти зробити висновки про фізичні властивості сонячного вітру

Китайські вчені з Державної астрономічної обсерваторії Академії наук Китаю досягли прогресу в спостереженні за міжпланетним мерехтінням за допомогою найбільшого у світі сферичного радіотелескопа з п'ятисотметровою апертурою (FAST).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Радіосигнал, що випускається віддаленим щільним радіоджерелом, розсіюється сонячним вітром, і, як наслідок, на Землі можна спостерігати за випадковим заломленням променів.

Цей феномен відомий як "міжпланетне мерехтіння", і наземні спостереження за цим мерехтінням можуть допомогти зробити висновки про фізичні властивості сонячного вітру.

За словами дослідників, завдяки надвисокій чутливості FAST інформація про швидкість сонячного вітру стала доступною всього за 20 секунд, що набагато менше того часу, який був потрібен звичайним радіотелескопам.

Згідно з даними дослідження, попри те, що за сонячним вітром можна з досить високою точністю спостерігати безпосередньо за допомогою супутника або космічного апарату, наземні спостереження за міжпланетним мерехтінням є більш економічним способом отримання такої інформації про сонячний вітер, як, наприклад, інформації про швидкість світла.

Зазначається, що феномен міжпланетного мерехтіння був виявлений у 1960-і роки, і з того часу дослідження в цій галузі проводилися різними країнами, в тому числі Великою Британією, США, Японією та Індією. У Китаї спостереження за міжпланетним мерехтінням почалися в 1990-і роки.