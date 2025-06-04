Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Латвія планує заборонити держслужбовцям поїздки до росії та білорусі через загрозу безпеці

04 червня 2025, 19:32
Латвія планує заборонити держслужбовцям поїздки до росії та білорусі через загрозу безпеці
Фото: з вільних джерел
Порушення держслужбовцем чи працівником критичної інфраструктури заборони в’їзду до рф і білорусі буде підставою для звільнення з посади.

У Сеймі Латвії готують до фінального третього читання законопроєкт, що передбачає заборону поїздок до росії і білорусі частині держслужбовців.

Про це повідомляє Delfi.

4 червня комітет Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції розглядає перед третім читанням законопроєкт щодо обмеження дій, що можуть створювати загрози для нацбезпеки. 

Йдеться, зокрема, про заборону поїздок до росії і білорусі серії категорій держслужбовців з метою протидії загрозам, пов’язаним зі спецслужбами цих країн, та з огляду на обмеженість можливості Латвії захистити своїх громадян за кордоном. 

У попередньому другому читанні в проєкт додали положення про заборону виїзду до цих країн для депутатів Сейму. 

Крім того, йдеться про осіб з доступом до держтаємниці, відповідальних за безпеку критичної інфраструктури, співробітників Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Мін’юсту та органів, що перебувають під управлінням цих відомств; співробітників Бюро із запобігання корупції, податківців і митників, працівників судів і прокуратури, співробітників дипломатичної і консульської служби. 

Винятки із загальної заборони передбачені для ситуацій, коли поїздка пов’язана з виконанням посадових обов’язків чи має гуманітарні підстави – за умови отримання попереднього дозволу на виїзд. Порушення держслужбовцем чи працівником критичної інфраструктури заборони в’їзду до рф і білорусі буде підставою для звільнення з посади. 

"Не є таємницею, що росія і білорусь здійснюють дедалі активнішу розвідувальну діяльність проти Латвії, і для цієї мети їм може знадобитися будь-який громадянин Латвії, що перетнув кордон цих країн", – зазначив очільник комітету Айнар Латковскіс. 

Він зазначив, що попри постійні попередження про ризики поїздок до рф і білорусі кількість таких поїздок не зменшується. 

БілорусьЛатвіядержслужбовціросія загроза

Останні матеріали

Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється