Латвія планує заборонити держслужбовцям поїздки до росії та білорусі через загрозу безпеці

Порушення держслужбовцем чи працівником критичної інфраструктури заборони в’їзду до рф і білорусі буде підставою для звільнення з посади.

У Сеймі Латвії готують до фінального третього читання законопроєкт, що передбачає заборону поїздок до росії і білорусі частині держслужбовців.

Про це повідомляє Delfi.

4 червня комітет Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції розглядає перед третім читанням законопроєкт щодо обмеження дій, що можуть створювати загрози для нацбезпеки.

Йдеться, зокрема, про заборону поїздок до росії і білорусі серії категорій держслужбовців з метою протидії загрозам, пов’язаним зі спецслужбами цих країн, та з огляду на обмеженість можливості Латвії захистити своїх громадян за кордоном.

У попередньому другому читанні в проєкт додали положення про заборону виїзду до цих країн для депутатів Сейму.

Крім того, йдеться про осіб з доступом до держтаємниці, відповідальних за безпеку критичної інфраструктури, співробітників Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Мін’юсту та органів, що перебувають під управлінням цих відомств; співробітників Бюро із запобігання корупції, податківців і митників, працівників судів і прокуратури, співробітників дипломатичної і консульської служби.

Винятки із загальної заборони передбачені для ситуацій, коли поїздка пов’язана з виконанням посадових обов’язків чи має гуманітарні підстави – за умови отримання попереднього дозволу на виїзд. Порушення держслужбовцем чи працівником критичної інфраструктури заборони в’їзду до рф і білорусі буде підставою для звільнення з посади.

"Не є таємницею, що росія і білорусь здійснюють дедалі активнішу розвідувальну діяльність проти Латвії, і для цієї мети їм може знадобитися будь-який громадянин Латвії, що перетнув кордон цих країн", – зазначив очільник комітету Айнар Латковскіс.

Він зазначив, що попри постійні попередження про ризики поїздок до рф і білорусі кількість таких поїздок не зменшується.