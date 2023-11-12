Латвійський президент заявив, що Захід повинен озброїти Україну, щоб утримати росію від майбутніх глобальних авантюр

Якщо зупинити росію в Україні, то рф не зможе кинути виклик іншим державами.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що росія планує тривалу війну проти України, закликавши країни, які вагаються щодо військової підтримки Києва, продовжувати постачати зброю, інакше українці ризикують програти, а росія отримає зелене світло для погроз іншим державам у майбутньому.

Про це він заявив в інтерв'ю AP.

Рінкевичс наголосив, що важливо боротися за міжнародний мир і мир у Європі.

Тому, що якщо ми зупинимо росію в Україні, то росія не зможе кинути виклик іншим країнам", - додав він.

Президент Латвії вказав на деструктивну роль, яку відіграє російська група найманців "Вагнера" в Африці, а також на зустрічі представників рф із бойовиками Хамас.

За словами Рінкевичса, попри те, що деякі члени ЄС мають "свою думку", врешті-решт вони домовилися про санкції проти росії і про надання більшої підтримки Україні через російське вторгнення в лютому 2022 року.

"Цікаво, що на цей час ЄС більше розділений, коли мова йде про Близький Схід, ніж про Україну", - сказав він.

Рінкевичс додав, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль проти атак на спільні цінності та міжнародний порядок. Він також наголосив на необхідності гуманітарних пауз у бойових діях у Секторі Газі для надання допомоги палестинському цивільному населенню.

Рінкевичс сказав, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході", і вказав на постачання Тегераном зброї та іншого обладнання росії для війни проти України.

В інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково", заявив президент Латвії.

Я також вважаю, що нам буде значно легше зберегти мир у Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", - додав він.

Рінкевичс підкреслив, що українські солдати воюють "дуже хоробро", і Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента України Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї.

Він сказав, що росія мобілізує свою економіку, ресурси і військові сили "для дуже довгої війни". Рінкевичс додав, що РФ намагалася виграти війну швидко, але зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче "задушити" Україну, прогнозуючи, що найближчими місяцями вона повторить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, як це було минулої зими.

На його думку, ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни рф проти України.

"ЄС усвідомив, що нам потрібно більше оборони і військових. І на даному етапі я хотів би, щоб цей процес був трохи швидшим. Але, тим не менш, ці речі зараз нарешті рухаються", - сказав Рінкевичс.

Однак багатьом європейським членам НАТО ще треба досягти мети витрачати 2% ВВП на оборону, заявив він, додавши, що Латвія планує витратити на оборону 2,4% ВВП наступного року і 3% у 2027 році. На його думку, європейське оборонне промислове виробництво має бути збільшене.

За його словами, росія перетворюється з автократії на тоталітарний режим і вдається до пропаганди, гіршої, ніж у часи холодної війни.

"Вони показують жорстокі картинки або відео чи анімаційні ролики про знищення міст в Європі чи Сполучених Штатах за допомогою ядерної зброї, кажучи, що використання ядерної зброї - це насправді простіше простого. Вони називають українців якоюсь нижчою людською расою - це дуже нагадує те, що нацистська Німеччина говорила про євреїв", - сказав президент Латвії.