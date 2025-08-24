Лавров: путін готовий до переговорів, але не до угоди із Зеленським

У москві заявили, що переговори можливі лише у Стамбулі.

Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив, що москва визнає Володимира Зеленського президентом України лише «де-факто», хоча і готова вести з ним переговори, але останні мають відбуватись у стамбульському форматі.

Про це він сказав ведучій програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC News.

За словами глави російського зовнішньополітичного відомства, росія визнає Зеленського «де-факто главою режиму» і готова з ним зустрітися в цій якості, але все одно вважає, що він нелегітимний.

Він додав, що путін «готовий зустрітися з президентом Зеленським за умови, що ця зустріч дійсно щось вирішить», однак припустив, що путін не підписуватиме мирну угоду із Зеленським.

"Коли ми дійдемо до етапу, коли вам доведеться підписувати документи, нам знадобиться чітке розуміння всіма того, що особа, яка підписує, є легітимною. А згідно з українською конституцією, пан Зеленський наразі таким не є", – заявив очільник МЗС рф.

Лавров додав, що саме Україна перешкоджає мирному процесу, а також європейські лідери, які, за словами Лаврова, "не хочуть миру".

"Вони кажуть: "Ми не можемо допустити поразки України. Ми не можемо допустити перемоги росії“. Вони говорять у таких термінах: перемога, поразка тощо", – сказав він.

Лавров також розповів, що диктатор кремля владімір путін у телефонній розмові чітко заявив Дональду Трампу, що росія готова продовжити прямі переговори з Києвом, які розпочалися у Стамбулі, де делегації "зустрічалися і зустрічатимуться", а в гарантіях безпеки для України «має бути консенсус, який враховує інтереси росії"».