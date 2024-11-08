Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лідери ЄС обмірковують подальшу допомогу Україні, на випадок відмови Трампа це робити

08 листопада 2024, 17:11
Лідери ЄС обмірковують подальшу допомогу Україні, на випадок відмови Трампа це робити
Єврокомісія має зібрати пропозиції до інавгурації нового президента США
Лідери Євросоюзу обмірковують питання допомоги Україні у разі, якщо новий президент США Дональд Трамп відмовиться це робити.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Тему допомоги обговорювали на саміті у Будапешті. Джерела агенції кажуть, що велике занепокоєння ЄС полягає в тому, що Трамп спробує перекласти фінансовий тягар на Європу. Наразі ніщо в попередніх розмовах не передбачає масштабної зміни тактики з оку США.
 
Трамп обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що швидко припинить війнув Україні, але був неоднозначним у своїй підтримці Києва. Володимир Зеленський на саміті у Будапешті закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні постачань зброї та не підривати її позиції розмовами про припинення вогню чи поступки рф.
 
"Якщо ми сьогодні говоримо про можливість миру, то це тому, що українці виявили надзвичайну мужність, а Захід підтримав Україну. Проте, подивимося, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями", - заявила журналістам прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
 
За інформацією Кільського інституту світової економіки, ЄС був найбільшим постачальником допомоги Україні, виділивши €118 млрд з початку російського вторгнення. США надали загалом €85 млрд, хоча цього року рівень допомоги пішов на спад і було виділено лише €17 млрд. ЄС натомість надав майже вдвічі більшу суму.
 
Деякі європейські чиновники заявили, що реальна проблема полягає не так у самих грошах, як у наявних військових ресурсах, які надійшли в основному зі США.
 
Зокрема, Штати є найважливішим джерелом постачань деяких із найпотужніших видів зброї, таких як F-16 та ATACM (ракет великої дальності) які дозволили Україні завдавати ударів по російським військам далеко за лінією фронту. Їхні виробничі потужності також життєво важливі для підтримки постачання 155-мм снарядів, які є основою оборонних операцій України.
 
У той час, як деякі європейські лідери стверджували, що Європі слід дочекатися інавгурації Трампа у січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України, інші заявили, що не можна дозволити собі таку розкіш. Тож Європейська комісія має висунути пропозиції про те, як ЄС відреагує на припинення допомоги із боку США.

 

ЄСДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється