Лідери ЄС обмірковують подальшу допомогу Україні, на випадок відмови Трампа це робити

Єврокомісія має зібрати пропозиції до інавгурації нового президента США

Лідери Євросоюзу обмірковують питання допомоги Україні у разі, якщо новий президент США Дональд Трамп відмовиться це робити.

Тему допомоги обговорювали на саміті у Будапешті. Джерела агенції кажуть, що велике занепокоєння ЄС полягає в тому, що Трамп спробує перекласти фінансовий тягар на Європу. Наразі ніщо в попередніх розмовах не передбачає масштабної зміни тактики з оку США.

Трамп обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що швидко припинить війнув Україні, але був неоднозначним у своїй підтримці Києва. Володимир Зеленський на саміті у Будапешті закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні постачань зброї та не підривати її позиції розмовами про припинення вогню чи поступки рф.

"Якщо ми сьогодні говоримо про можливість миру, то це тому, що українці виявили надзвичайну мужність, а Захід підтримав Україну. Проте, подивимося, як розвиватиметься сценарій найближчими тижнями", - заявила журналістам прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.