Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським Airbus — Bloomberg

Під час перельоту президента США Дональда Трампа до Лондона 17 вересня у небі над Нью-Йорком президентський борт Air Force One виявився надто близько до пасажирського літака Spirit Airlines.

Про це пише Bloomberg.

Обидва літаки пролітали над Лонг-Айлендом, коли авіадиспетчер помітив збіг їхніх висот і напрямків. Він звернувся до пілотів Spirit Airlines з вимогою негайно змінити курс.

Спочатку відповіді не було, на це диспетчер повторив попередження жорсткіше, і наказав змінити траєкторію на 20 градусів праворуч. Після кількох секунд тиші екіпаж Spirit Airlines підтвердив коригування маршруту.

Хоча літаки трималися на відстані багатьох миль один від одного і не наражалися на небезпеку перевищення порогів безпеки, цей інцидент привернув увагу в соціальних мережах, адже люди в режимі реального часу спостерігали за президентським рейсом.

Попри увагу до інциденту, авіаційна влада наголосила, що зіткнення не було, а безпека пасажирів і президента США не опинилася під загрозою.