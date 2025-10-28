"Лукойл" оголосив про згортання міжнародної діяльності після нових санкцій США

У понеділок "Лукойл" підтвердив, що розпочав пошук покупців для своїх закордонних активів.

російський енергетичний гігант "Лукойл" припинить міжнародну діяльність після того, як компанія потрапила під жорсткі санкції Сполучених Штатів. Обмеження стали частиною зусиль адміністрації Дональда Трампа змусити кремль припинити війну проти України, повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву компанії.

"У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх структур деякими державами, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розгляд пропозицій від потенційних покупців уже розпочато", — йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), "Лукойл" має до 21 листопада повністю припинити діяльність за межами росії. У разі порушення строків компанії загрожують суттєві фінансові штрафи.

У своїй заяві "Лукойл" повідомив, що виконає вимоги санкцій і, за потреби, може звернутися до американської влади з проханням продовжити термін для завершення продажу активів.

Запроваджені санкції зобов’язують компанії, які потрапили під обмеження, позбутися європейських підприємств і припинити постачання нафти своїм покупцям на континенті. Це також означає ризик юридичних наслідків для будь-яких фірм, які продовжать співпрацювати з підсанкційними структурами.

За даними Politico, на "Роснефть" і "Лукойл" припадає близько двох третин із 4,4 млн барелів нафти, які росія експортує щодня. Таким чином, обмеження можуть суттєво вплинути на обсяги експорту та фінансові надходження кремля.