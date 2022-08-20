НОВИНИУ Литві готують для нашої країни новий пакет військової допомоги. Але поки невідомо, що саме отримають українські військові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.
Він зазначив, що Литва з початку повномасштабного вторгнення відправила Україні вже 28 вантажів з військовою допомогою.
"29 та 30 партії вже готуються! Найближчим часом я розповім про те, що до них входить", - підкреслив глава Міноборони Литви.
Відомо, що з початку війни Литва надала Україні бронежилети, військову амуніцію, важкі міномети та інше озброєння.
Раніше повідомлялось, що Україна невдовзі отримає новий пакет допомоги США.
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