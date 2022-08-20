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Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України

У Литві готують для нашої країни новий пакет військової допомоги. Але поки невідомо, що саме отримають українські військові.
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України Фото: з вільного доступу

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Він зазначив, що Литва з початку повномасштабного вторгнення відправила Україні вже 28 вантажів з військовою допомогою.

"29 та 30 партії вже готуються! Найближчим часом я розповім про те, що до них входить", - підкреслив глава Міноборони Литви.

Відомо, що з початку війни Литва надала Україні бронежилети, військову амуніцію, важкі міномети та інше озброєння.

Раніше повідомлялось, що Україна невдовзі отримає новий пакет допомоги США.

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20 08 2022 15:51
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