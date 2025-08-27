Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва наполягає на початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС без Угорщини

27 серпня 2025, 13:12
Литва наполягає на початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС без Угорщини
Фото: wsj.com
Вільнюс також пропонує встановити 2030 рік як цільову дату для вступу України до ЄС.

Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити рішучих заходів, щоб зробити заявку України на членство в ЄС реальною і незворотною.

Про це йдеться у листі, який Вільнюс розіслав столицям країн ЄС, з яким ознайомився мовник LRT.

У листі, надісланому минулого тижня напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1–2 вересня, Вільнюс наголошує, що Євросоюз повинен вжити рішучих заходів, аби зробити заявку України на членство реалістичною та незворотною.

Початок переговорів, зауважують у листі, підніме моральний дух українців і сприятиме проведенню реформ у країні, особливо в умовах загострення військових дій з боку рф.

Водночас у документі попереджають, що бездіяльність може послабити суспільну підтримку євроінтеграції в Україні та підірвати інституційну волю до реформ.

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без участі Угорщини, якщо 26 держав-членів ЄС погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

У листі також повторно висловлено давній заклик Литви встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що це допоможе обом сторонам ефективніше планувати реформи та ресурси.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив мовнику, що країна наполягає на розблокуванні шляху України до ЄС.

"Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для Євросоюзу. Членство України — це частина гарантій безпеки Європи і має ключове значення для довгострокового миру та стабільності", - наголосив він.

Очікується, що ці пропозиції обговорять у Копенгагені, де міністри, на чолі з главою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас, зосередяться переважно на війні в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляли ЗМІ, напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумніви щодо розділення переговорного процесу для Кишинева і Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС.

 
ЛитвачленствоЄвросоюз

Останні матеріали

Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
FP-5
Технології
FP-5 "Фламінго" – крилата ракета з дальністю польоту 3000 кілометрів. Що нова українська розробка означає для війни та майбутнього Європи – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 13:15
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна триватиме. Причина – захоплення Трампа путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 серпня 2025, 10:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється