Литва наполягає на початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС без Угорщини

Вільнюс також пропонує встановити 2030 рік як цільову дату для вступу України до ЄС.

Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити рішучих заходів, щоб зробити заявку України на членство в ЄС реальною і незворотною.

Про це йдеться у листі, який Вільнюс розіслав столицям країн ЄС, з яким ознайомився мовник LRT.

У листі, надісланому минулого тижня напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1–2 вересня, Вільнюс наголошує, що Євросоюз повинен вжити рішучих заходів, аби зробити заявку України на членство реалістичною та незворотною.

Початок переговорів, зауважують у листі, підніме моральний дух українців і сприятиме проведенню реформ у країні, особливо в умовах загострення військових дій з боку рф.

Водночас у документі попереджають, що бездіяльність може послабити суспільну підтримку євроінтеграції в Україні та підірвати інституційну волю до реформ.

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без участі Угорщини, якщо 26 держав-членів ЄС погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

У листі також повторно висловлено давній заклик Литви встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що це допоможе обом сторонам ефективніше планувати реформи та ресурси.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив мовнику, що країна наполягає на розблокуванні шляху України до ЄС.

"Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для Євросоюзу. Членство України — це частина гарантій безпеки Європи і має ключове значення для довгострокового миру та стабільності", - наголосив він.

Очікується, що ці пропозиції обговорять у Копенгагені, де міністри, на чолі з главою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас, зосередяться переважно на війні в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Як повідомляли ЗМІ, напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Польщі до Молдови низка дипломатів висловила сумніви щодо розділення переговорного процесу для Кишинева і Києва під час відкриття першого кластера переговорів про членство в ЄС.