Литва посилює контроль над небом: вводить 26 зон обмеження польотів через загрозу дронів

Це рішення посилює контроль над небом країни в умовах зростання гібридних загроз поблизу кордонів НАТО.

Литва створює мережу з 26 зон обмеження польотів у своєму повітряному просторі з можливістю миттєвого реагування на порушення з боку безпілотників.

Про це повідомив міністр транспорту та комунікацій Юрас Тамінскас на брифінгу в п’ятницю, 17 жовтня, передає Delfi.

"Я встановив мережу з 26 зон обмеження польотів у повітряному просторі над усією Литвою, включно з територіальними водами", - заявив Тамінскас.

Зони не діятимуть постійно, але можуть бути оперативно активовані у разі порушення простору країни, зокрема для негайного застосування військової сили проти дронів-нарушників.

Рішення про активацію прийматиме командувач Збройних сил Литви або уповноважена особа. У цьому разі державна компанія Oro navigacija, що відповідає за управління польотами, терміново активує відповідну зону.

Згідно з новими правилами, пілоти цивільних повітряних суден отримуватимуть попередження щонайменше за 10 хвилин до активації зони, щоб мати змогу її залишити.

Ці нововведення стали можливими після того, як литовський парламент ухвалив поправки до закону про повітряний простір, ініційовані Міністерством транспорту. Раніше застосування сили було дозволене лише у виняткових випадках, коли об'єкт порушував уже діючу заборонену зону і створював пряму загрозу важливим державним об'єктам.

Новий порядок значно підвищує готовність до гібридних атак з повітря, зокрема з боку дронів, які останнім часом дедалі частіше використовуються для розвідки та провокацій поблизу кордонів країн НАТО.