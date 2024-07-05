Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, які входять до санкційного списку ЄС

Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ) звернулася до Google і YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти осіб, щодо яких ЄС застосував санкції.

Зазначається, що серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любэ"), Григорія Лепсверідзе (Григорій Лепс), Юлії Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), В'ячеслава Манучарова і Поліни Гагаріної.

Водночас, ЛКРТБ може накладати штрафи на юросіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває.

В свою чергу, ЛКРТБ планує вжити правових заходів, якщо YouTube не видалить акаунти підсанкційних осіб.

Європейська комісія і всі медіарегулятори ЄС були проінформовані про ситуацію, що склалася.