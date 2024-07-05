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Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, які входять до санкційного списку ЄС

05 липня 2024, 09:09
Литва пропонує YouTube прибрати офіційні акаунти осіб, які входять до санкційного списку ЄС
Ютублого
Європейська комісія і всі медіарегулятори ЄС були проінформовані про ситуацію, що склалася.
Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ) звернулася до Google і YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти осіб, щодо яких ЄС застосував санкції.
 
Про це повідомляє LRT.
 
Зазначається, що серед осіб, які потрапили під санкції ЄС, акаунти на YouTube є у Олега Газманова, Миколи Расторгуєва (гурт "Любэ"), Григорія Лепсверідзе (Григорій Лепс), Юлії Чичеріної, Ярослава Дронова (Шаман), В'ячеслава Манучарова і Поліни Гагаріної.
 
Водночас, ЛКРТБ може накладати штрафи на юросіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тис. євро або більше, якщо порушення триває.
 
В свою чергу, ЛКРТБ планує вжити правових заходів, якщо YouTube не видалить акаунти підсанкційних осіб.
 
Європейська комісія і всі медіарегулятори ЄС були проінформовані про ситуацію, що склалася.

 

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