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ПОЛІТИКА

Литва та Латвія не пустять лідерів Сербії і Словаччини на парад у москві

07 травня 2025, 17:46
Литва та Латвія не пустять лідерів Сербії і Словаччини на парад у москві
Офіційно в МЗС, Міноборони Литви та інших відомствах відмовилися давати коментарі з цього приводу.

Литва, як і Латвія, планує не пускати через свій повітряний простір літаки прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича для польоту на парад у москві.

Як інформує LRT, про це неофіційно дізналося агентство BNS.

Джерела підтвердили публікації у сербських ЗМІ про те, що Литва планує не пропустити літаки Вучича й Фіцо через свій повітряний простір, якщо вони захочуть обрати цей маршрут для польоту у москву.

У випадку Сербії, яка не є членом ЄС, для прольоту над Литвою потрібно отримувати дозвіл, і литовські органи планують не надати його. 

Зі Словаччиною ситуація інакша – як країна-член ЄС вона не потребує окремого дозволу на кожен політ. Водночас литовські служби аероруху мають узгодити план польоту і низку технічних деталей – і планують не робити цього. 

Офіційно в МЗС, Міноборони Литви та інших відомствах відмовилися давати коментарі з цього приводу. 

ЛитваЛатвіяРоберт ФіцоАлександр Вучіч

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