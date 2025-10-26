Литва знову закривала аеропорт і кордон з білоруссю через повітряні кулі
26 жовтня 2025, 12:57
Фото: news.mail.ru
Рух в аеропорту Вільнюса було призупинено до 2 години ночі за місцевим часом.
Литва закрила в суботу ввечері аеропорт своєї столиці і обидва прикордонні переходи з білоруссю після того, як гелієві повітряні кулі другий день поспіль залітали на територію балтійської країни.
Про це пише Reuters
За словами литовських чиновників, кордон із Білоруссю буде закритим до того ж часу.
Офіційно Литва заявляє, що повітряні кулі використовують контрабандисти сигарет. Разом з тим покладає політичну відповідальність на режим білоруського лідера лукашенка, близького союзника правителя росії путіна, звинувачуючи його в тому, що він свідомо не перешкоджає цій незаконній діяльності.
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругініене в п'ятницю заявила, що Національна комісія з безпеки країни збереться наступного тижня, щоб оцінити ситуацію.
Вранці аеропорт Вільнюса повідомив про відновлення роботи.