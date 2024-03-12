Макрон тисне на ультраправих, щоб показати свою позицію щодо росії – Financial Times

Французький президент Еммануель Макрон хоче провести парламентські дебати, щоб всі партії визначилися зі своєю позицією щодо України.

Про це йдеться в матеріалі щоденної британської газети Financial Times.

Макрон закликає провести парламентське голосування щодо питання про військову підтримку України з боку Франції.

Президент намагається привернути увагу до позиції ультраправих щодо кремля.

"Макрон фактично змушує обидві палати парламенту зайняти позицію щодо оборонної угоди з Києвом", - пише видання.

Глава Франції намагається нагадати виборцям про колишню близькість Марін Ле Пен з путіним і прагне збити популярність партії "Національне об'єднання", яка зараз на 12 пунктів випереджає центристський альянс.

"Мета дебатів - змусити всі політичні партії звітувати і викрити лицемірство", - сказав депутат від центристської партії Макрона "Відродження" Бенжамін Хаддад.

Він додав, що ультраправі кажуть, що підтримують Україну, але це просто неправда, якщо подивитися на їхній послужний список.

Заяви Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну налякали громадськість, викликали осуд з боку всіх політичних кіл, а також спровокували гостру дискусію про те, як далеко має зайти Франція в допомозі Україні.

Опитування показали, що 79% населення виступають проти участі французьких військ у бойових діях в Україні, але 52% підтримали б відправлення солдатів для виконання допоміжних функцій.

Серед фанатів Макрона зростає підтримка відправки більшої військової та економічної допомоги Україні, в той час як виборці Ле Пен все менше підтримують ці заходи.

Протеже Ле Пен - Жордан Барделла заявив, що його партія підтримує Україну, але він розкритикував Макрона за те, що той нібито стирає будь-які "червоні лінії" щодо рф. Політик назвав його безвідповідальним і вкрай небезпечним для миру в усьому світі.

Лідер консервативної партії Les Republicains Ерік Чіотті сказав, що пропозиція про введення військ не має сенсу, і звинуватив Макрона у спробі сфабрикувати дебати, щоб врятувати свою європейську кампанію.

Стратегія Макрона стала головною темою передвиборчої кампанії його центристського альянсу в Ліллі. У своїй полум'яній промові прем'єр-міністр Габріель Атталь засудив "м'якість і слабкість" партії Ле Пен щодо москви.

"Давайте згадаємо, що вони говорили, що "захоплюються" путіним... відмовилися засудити вторгнення до Криму, і що протягом багатьох років саме росія фінансувала їхню партію. Якби це залежало від них, - додав він, - Франція постачала б "зброю росії, щоб розчавити українців", - сказав Атталь.

У відповідь RN заявила, що критика Атталя - це нісенітниця, заперечила будь-яку м'якість щодо рф і додала, що повернула кредит російському банку. Напередодні голосування у вівторок Барделла заявив, що RN утримається від голосування, і засудив кампанію Макрона за те, що той зосередився на питаннях, які далекі від "повсякденних пріоритетів" французів, як-от "ціни на енергоносії, злочинність та імміграція".

Пакт про військову допомогу, підписаний Макроном минулого місяця з президентом України Володимиром Зеленським, передбачає виділення 3 млрд євро цього року. Це відповідає обіцянці Британії виділити 2,5 млрд фунтів стерлінгів цього року, але набагато менше за 7,1 млрд євро, обіцяних Німеччиною.

Як і інші двосторонні пакти, він містить лише ретельно обдумані формулювання, що підтримують "європейські та євроатлантичні прагнення України, включно зі вступом до Європейського союзу і Нато", і нічого про війська.

За словами члена парламенту від партії Макрона, заявки України на вступ до НАТО і ЄС, а також ідея Макрона про розширення "присутності військ на землі", найімовірніше, займатимуть важливе місце в парламентських дебатах, тому результати голосування важко передбачити.

Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, сумнівається, що Макрону було розумно виставляти підтримку України на голосування і робити її важливою частиною своєї передвиборчої кампанії в Європі.

"Це може призвести до зворотного результату. Ставити важкі запитання про те, що Захід готовий зробити для підтримки України, похвально, але це не обов'язково хороша політика", - додав він.