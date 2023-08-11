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Маркарова розповіла, якої зброї від США Україна потребує найбільше

11 серпня 2023, 19:23
Маркарова розповіла, якої зброї від США Україна потребує найбільше
маркарова оксана посол
Посольство України щоденно працює з партнерами над усім переліком відповідно до задач, поставлених президентом України, Міноборони та Генштабом.

Пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова розповіла про пріоритети США щодо постачання зброї для України.

Про це вона розповіла в інтервʼю Lb.ua.

Так, Маркарова назвала пріоритетом №1 протиповітряну оборону. За її словами, чим більше систем ППО матиме Україна, то більш захищеними будуть українські міста і села.

"Очевидно, що чим більше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) та відповідних ракет у нас буде, тим більш захищеними будуть наші громадяни та міста. Саме тому в кожному американському пакеті оборонної допомоги у нас є снаряди для систем ППО. Ми активно працюємо над тим, щоби США постійно замовляли для нас ці системи та комплектуючі до них", — сказала пані посол.

Другим пріоритетом, за словами Маркарової, є артилерія.  За її словами, Сполучені Штати виробляють приблизно 24 тис. артилерійських снарядів на місяць і планують збільшити виробництво до 80 тис. протягом наступного року.

Третій пріоритет - авіація: літаки, гелікоптери, будь-які дрони.

"США уже адаптували для нас і передали велику кількість ракет для літаків, дрони-камікадзе та інші важливі засоби. Ви знаєте, що ряд країн сформував коаліцію щодо тренування наших пілотів на F-16", — нагадала дипломатка.

Маркарова додала, що США вже надали дозвіл на навчання українських пілотів, і вже найближчим часом вони мають розпочатися. Водночас Україна активно працюватиме над майбутнім передавання саме літаків та створенням інфраструктури для цієї спроможності.

Четвертим пунктом пані посол України назвала броньовану техніку, допоміжну техніку, особливо машини з розмінування, а також радари, комунікаційні засоби тощо.

"Нам потрібно все, що ми отримували, і нам постійно потрібно додавати нові спроможності. Чим більше у нас буде зброї, тим швидше наші захисники будуть просуватися", - зауважила Маркарова.

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