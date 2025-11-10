Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Масовані удари росії по енергетичних об'єктах загрожують ядерній безпеці – Єврокомісія

10 листопада 2025, 14:28
Масовані удари росії по енергетичних об'єктах загрожують ядерній безпеці – Єврокомісія
Фото: з вільного доступу
росія продовжує тероризувати українське населення, атакуючи критичну інфраструктуру та ставлячи під загрозу ядерну безпеку.

Нещодавні масовані атаки росії проти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема, проти критично важливих енергетичних об’єктів, ставлять під загрозу ядерну безпеку.

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.

Те, що росія атакує українську енергетику, зокрема критичну інфраструктуру, становить загрозу ядерній безпеці, переконані в Єврокомісії.

"путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо– та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку", – заявила Гіппер.

Вона повідомила, що, окрім роботи з підтримки України, Європейський Союз "постійно працює над санкціями, над підтримкою України в енергетичній сфері, над військовою допомогою".

"Також продовжуємо співпрацю з країнами-партнерами, щоб мобілізувати додаткову підтримку і допомогти Україні як найбільшому отримувачу нашої допомоги в енергетичному секторі", – додала речниця ЄС.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну 8 листопада більш як 450 ударними дронами і 45 ракетами різних типів.

