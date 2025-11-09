Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія атакувала Україну десятками ударних дронів: пошкоджено будівлі та енергетичні об'єкти

09 листопада 2025, 12:02
джерело t.me/chernigivskaODA
У ніч на 9 листопада (з 18:00 8 листопада) росіяни атакували Україну, застосувавши 69 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів.

У ніч на неділю, 9 листопада, росіяни спрямували ударні дрони на Чернігівську та Одеську області. На Чернігівщині війська рф завдали кілька ударів по підприємству та влучили в енергетичний обʼєкт, зазначив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів,захисники українського неба знищили більшість безпілотників, які перебували у повітряному просторі Одеської області. Однак внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено гараж, дахи приватних житлових будинків, газову трубу. Спалахнули пожежі.

На щастя, в обох областях обійшлося без поранених. 

Окупанти також завдали ударів по Дніпропетровській області. Пошкоджено підприємство та житлові будинки. У Маломихайлівській громаді 75-річний чоловік постраждав. 

Свої дрони агресори запускали із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел та Приморсько-Ахтарськ – рф. Близько 50 із застосованих безпілотників – "Шахеди".

війнадрониатакаросія окупанти

