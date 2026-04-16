Масований удар по Україні: Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки

16 квітня 2026, 11:06
Масований удар по Україні: Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
За його даними, наразі відомо про 100 поранених внаслідок нічного російського обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор росія у ніч проти четверга, 16 квітня, спрямувала більшість з 19 балістичних ракет по Києву.

"Ще одна ніч, яка доводить, що росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь — потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами", написав глава держави у соцмережах.
Зеленський подякував українським партнерам, зокрема Німеччині, Норвегії та Італії, з якими Україна вже домовилась про підтримку ППО.

Президент зазначив, що наразі тривають переговори з Нідерландами щодо додаткового постачання.

"Вранці була доповідь командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Було майже 700 російських дронів за день і вечір напередодні та за ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики — проти Києва. Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі", — зауважив він.

"Жодної нормалізації такої росії бути не може. Тиск на росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі Рамштайну та на двосторонній основі", — додав глава держави.

Зеленський також доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot та інших систем ППО.

Війська країни-агресора росії у період з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 703 повітряних цілей, повідомляли Повітряні сили.
росія атакувала Україну 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, а також 44 ракетами:

  • 19 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400;
  • 20 крилатими ракетами Х-101;
  • 5 крилатими ракетами Іскандер-К.

У ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Київ ракетами. Влучання зафіксовані у Подільському, Оболонському і Шевченківському районі. Загинули четверо людей, постраждалих понад 50.

Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
