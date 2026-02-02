Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Масштабні страйки працівників транспорту паралізували міста Німеччини

02 лютого 2026, 11:13
Масштабні страйки працівників транспорту паралізували міста Німеччини
Фото: з вільного доступу
Страйки охопили 15 федеральних земель.

У Німеччині почалися масштабні попереджувальні страйки працівників громадського транспорту, через що пасажирам у багатьох містах доводиться шукати альтернативні способи пересування.

Як повідомляє tagesschau, акції протесту оголосила профспілка Ver.di, яка об’єднує близько 2 мільйонів працівників сфери громадського обслуговування. Страйки охопили 15 федеральних земель: у багатьох містах автобуси, трамваї та метро або не виходять на маршрути, або працюють за скороченим графіком.

У деяких транспортних компаніях рух було зупинено повністю, а транспорт залишився в депо. Окремі порожні рейси здійснюють лише для запобігання обмерзанню контактних мереж.

За словами комунікаційника Ver.di Серата Каньюрта, страйк покликаний змусити роботодавців активніше брати участь у колективних переговорах. Основні вимоги профспілки — скорочення робочого тижня, довші періоди відпочинку та підвищення премій. Переговори тривають вже близько двох місяців без помітного прогресу.

Водночас поїзди S-Bahn і регіональні маршрути Deutsche Bahn курсують у звичайному режимі, оскільки компанія не є стороною трудового конфлікту.

Це не перший масштабний страйк у Німеччині останнім часом: 31 січня 2024 року через страйки у 11 аеропортах скасували 1 100 рейсів, постраждали щонайменше 200 тисяч пасажирів. Тоді профспілка домагалася підвищення зарплат та доплат за понаднормові для персоналу аеропортів.

