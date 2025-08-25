Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн як кандидата на президентські вибори Німеччини

25 серпня 2025, 18:29
Мерц розглядає Урсулу фон дер Ляєн як кандидата на президентські вибори Німеччини
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
В урядових колах обговорюють можливість висунення Урсули фон дер Ляєн.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розглядає можливість висунення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на президентських виборах у Німеччині 2027 року.

Про це повідомляє Spiegel.

На запитання, чи може жінка стати новим президентом Німеччини, Мерц відповів коротко: "Було б добре".

За даними Spiegel, наразі список потенційних кандидатів у президенти дуже короткий. До нього входять Юлія Клек — спікер Бундестагу, Карін Прін — міністр сім’ї, та Ілзе Айгнер — голова парламенту Баварії.

В урядових колах обговорюють можливість висунення Урсули фон дер Ляєн. Якщо вона обійме посаду президента, їй доведеться залишити більше половини свого терміну на посаді голови Європейської комісії, переобрання на яку відбулося у 2024 році. Проте для фон дер Ляєн президентський пост може стати черговим історичним досягненням: вона може стати першою жінкою на посадах міністра оборони, голови Єврокомісії та федерального президента Німеччини.

Варто зазначити, що в Німеччині президента обирають не шляхом прямого голосування населення, а Федеральні збори (Bundesversammlung) — спеціальний орган, який складається з усіх депутатів Бундестагу та делегатів земельних парламентів. Кандидатів на посаду президента висувають партії, представлені в Бундестазі, групи членів Федеральних зборів або їх комбінації. Хоча канцлер формально не має права висувати кандидатів, він може опосередковано впливати на процес через свою партію чи коаліцію.

