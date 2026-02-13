Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мерц закликав США відмовитися від ізоляціонізму

13 лютого 2026, 19:23
Мерц закликав США відмовитися від ізоляціонізму
Wikipedia
Канцлер наголосив на важливості відновлення трансатлантичної довіри та спільної роботи в НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та тісніше співпрацювати з Європою у вирішенні глобальних викликів. 

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. 

Мерц наголосив, що трансатлантичне партнерство втратило свою самоочевидність, спершу у США, а потім і в Європі. Канцлер закликав Вашингтон відновити довіру між Європою та США та наголосив на важливості спільних дій у рамках НАТО. 

"Навіть Сполучені Штати не будуть достатньо потужними, щоб діяти самостійно. НАТО є не тільки нашою перевагою, але й, дорогі американські друзі, вашою конкурентною перевагою. Тож давайте разом відновимо трансатлантичну довіру", – заявив Мерц.

Він також критикував рух MAGA ("Зробимо Америку знову великою") за ізоляціоністські настрої, підкресливши підтримку вільної торгівлі та відмову від протекціонізму. 

"Битва культур MAGA в США не є нашою. Свобода слова тут закінчується там, де висловлювання спрямовані проти людської гідності та нашого Основного закону", – додав канцлер.

У п'ятницю, 13 лютого, президент України прибув до Німеччини на безпекову конференцію в Мюнхені

 

