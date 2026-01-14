Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міненерго: Ситуація в енергосистемі залишається складною

14 січня 2026, 12:32
Найгірше — у Києві та області.
На тлі атак росії та погодних умов ситуація в українській енергосистемі залишається складною. 
 
Про це повідомив виконувач обовʼязків міністра енергетики Артем Некрасов.
 
За його словами, найскладнішою ситуація залишається у столичному регіоні. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень там тимчасово не діють. 
 
Напередодні ввечері очільник Києва Віталій Кличко розповідав, що, крім браку електроенергії, також майже 500 столичних багатоповерхівок досі залишаються без теплопостачання.Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови.
 
Певні обмеження також зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх російських атак. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак знеструмленими були 74 тисячі споживачів. Уже вранці без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
 
Крім того, через погоду знеструмлені 12 населених пунктів на Чернігівщині й Київщині.
