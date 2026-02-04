Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що путін дотримався "енергетичного перемир'я"

04 лютого 2026, 08:05
Трамп заявив, що путін дотримався
Фото: cnn.com
"Перемир'я" нібито тривало тиждень.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор дотримав слова щодо оголошеного "енергетичного перемир'я". 

Про це він сказав під час спілкування з представниками медіа у Білому домі.

"Ні, він дотримав свого слова щодо цього. Це вже немало. Розумієте, навіть один тиждень має значення, бо там справді дуже, дуже холодно", — сказав президент, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив російського диктатора владіміра путіна, офіційно завершилася в неділю, 1 лютого.

Вперше Дональд Трамп повідомив про свою домоленість з путіним у четвер, 30 січня.

"Я знаю. Це була неділя. Домовленість була з неділі до неділі. Вона завершилася — і минулої ночі путін завдав потужних ударів", — заявив Трамп.

На запитання про продовження паузи Трамп відповів, що хоче завершення війни.

"Я б хотів, щоб путін це зробив. Я хочу, щоб він закінчив війну", — сказав американський президент.

Він зазначив, що спілкувався з владіміром путіним, але не уточнив, коли саме відбулася розмова.

Раніше Володимир Зеленський закликав президента США відреагувати на порушення росією обіцянки про призупинення ударів.

В ніч на 3 лютого росія здійснила масований комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.  ППО знешкодила 450 цілей ворога із 521 запущеної. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях.

