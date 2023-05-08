Мінінфраструктури: знайшли рішення для розблокування найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польщею

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.

Це рішення має розблокувати роботу найбільшого пункту “Ягодин –Дорогуськ”.

Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури на Facebook-сторінці.

Рішення має задовольнити одну з ключових претензій польських страйкарів - накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів. Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників», – заявив міністр Олександр Кубраков.

Вже від сьогодні польські перевізники можуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

"Зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути наш найбільший пункт пропуску. Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч", - сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів, сказали в міністерстві.