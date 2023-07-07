Міністерка фінансів США провела переговори з головою центрального банку Китаю

Сторони мали "предметну розмову", кажуть у Міністерстві фінансів США.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен у п'ятницю, 7 липня, у Пекіні зустрілася з головою центрального банку Китаю І Ганом і колишнім віцепрем’єром, відповідальним за економічну політику Лю Хе для неформальних переговорів про світову, американську і китайську економіку.

Про це заявив офіційний представник Мінфіну США, повідомляє Reuters.

Єллен прибула до Пекіна з метою послабити напруженість між США та Китаєм, хоча очікування щодо її візиту невисокі, оскільки офіційні особи з обох сторін визнають, що захист інтересів національної безпеки зараз переважає над поглибленням економічних зв'язків.

Чиновник Мінфіну повідомив, що Єллен та її китайські співрозмовники мали "предметну розмову", не надавши жодних подробиць.

Лю є близькою довіреною особою лідера Китаю Сі Цзіньпіна, і його зустріч із Єллен є продовженням дискусій, що відбулися в Цюріху в січні.

"Ми прагнемо до здорової економічної конкуренції, яка приносить користь американським працівникам і компаніям, а також до співпраці у вирішенні глобальних проблем", - написала Єллен у Твіттері невдовзі після прибуття до Пекіна в четвер увечері.

"Ми вживатимемо заходів для захисту нашої національної безпеки, коли це буде необхідно, і ця поїздка надає можливість поспілкуватися та уникнути непорозумінь", - додала вона.

Китай сподівається, що США вживатимуть "конкретних заходів" для створення сприятливого середовища для здорового розвитку двосторонніх економічних і торговельних зв'язків, йдеться в заяві Міністерства фінансів Китаю.

"Ніхто не виграє від торговельної війни або від розриву зв'язків", - наголосив Пекін.

Американські компанії в Китаї сподіваються, що візит Єллен забезпечить відкритість торгівлі та комерційних шляхів між двома економіками, незалежно від температури геополітичної напруженості.

Довгоочікувана поїздка Єллен відбувається через кілька тижнів після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що взаємне суперництво не повинно перерости у конфлікт на тлі заморожування переговорів між їхніми військовими.

Обидва візити вважаються критично важливими для поліпшення комунікації між країнами після того, як американські військові збили шпигунську повітряну кулю Китаю над Сполученими Штатами.