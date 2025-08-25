Міністр фінансів Німеччини раптово прибув до Києва

Клінгбайль наголосив, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. У соцмережі публікують його фото на Центральному залізничному вокзалі.

У першій своїй заяві після прибуття Клінгбайль наголосив, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає, і російському лідеру путіну слід про це пам'ятати.

"путін не повинен мати ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", - заявив Клінгбайль.