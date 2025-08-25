Міністр фінансів Німеччини раптово прибув до Києва
25 серпня 2025, 10:57
Фото: Dpa
Клінгбайль наголосив, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає
До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. У соцмережі публікують його фото на Центральному залізничному вокзалі.
Про це пише Reuters.
У першій своїй заяві після прибуття Клінгбайль наголосив, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає, і російському лідеру путіну слід про це пам'ятати.
"путін не повинен мати ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися. Навпаки, ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", - заявив Клінгбайль.
При цьому він запевнив, що Україна може і далі покладатися на Німеччину.
"Тому необхідне припинення вогню. Для забезпечення міцного миру в Україні також необхідні надійні гарантії безпеки. Ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні в цьому питанні. Німеччина виконає свої зобов'язання", - запевнив Клінгбайль.
При цьому він наголосив, що "росія повинна нарешті продемонструвати серйозну зацікавленість у справедливому світі".
Він також додав, що вже обговорюються "перспективи відновлення і перспективи вступу України до ЄС".