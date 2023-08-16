Міністр оборони Китаю прибув до білорусі на тлі зростання напруженості у відносинах з НАТО

Лі Шанфу прибув зміцнювати зв’язки з білоруссю.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до білорусі з триденним візитом, щоб зміцнити зв'язки з союзником росії – в той час як країни-члени НАТО посилюють безпеку кордонів з цією країною. Лі 16 серпня прилетів до мінська з росії, де брав участь у військовому форумі. Його зустрів в аеропорту міністр оборони білорусі Віктор Хрєнін.

Про це пише Bloomberg.

Цей візит відбувається на тлі закликів до НАТО з боку Польщі та країн Балтії щодо посилення безпеки кордонів. Вони посилаються на присутність російських найманців угруповання «Вагнер» та на нові спроби білоруського диктатора аляксандра лукашенки збільшити напруженість, відправляючи мігрантів до кордону.

У москві глава оборонного відомства Китаю пообіцяв а особливо виключаючи США,ктивізувати співпрацю з партнерами в Європі, Африці та Латинській Америці – при цьому з якими військовий діалог на високому рівні був призупинений. Він назвав зв'язки Китаю з росією "хорошою моделлю співпраці".

У білорусі Лі зустрінеться з вищим військовим керівництвом і огляне військові об'єкти. Це перший візит китайського міністра оборони до країни з 2018 року. лукашенка намагається збалансувати свою майже повну залежність від росії за часів владіміра путіна зі зростаючими зв'язками з Китаєм.