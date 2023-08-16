Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Міністр оборони Китаю прибув до білорусі на тлі зростання напруженості у відносинах з НАТО

16 серпня 2023, 17:54
Міністр оборони Китаю прибув до білорусі на тлі зростання напруженості у відносинах з НАТО
wikipedia
Лі Шанфу прибув зміцнювати зв’язки з білоруссю.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до білорусі з триденним візитом, щоб зміцнити зв'язки з союзником росії – в той час як країни-члени НАТО посилюють безпеку кордонів з цією країною. Лі 16 серпня прилетів до мінська з росії, де брав участь у військовому форумі. Його зустрів в аеропорту міністр оборони білорусі Віктор Хрєнін.

Про це пише Bloomberg.

Цей візит відбувається на тлі закликів до НАТО з боку Польщі та країн Балтії щодо посилення безпеки кордонів. Вони посилаються на присутність російських найманців угруповання «Вагнер» та на нові спроби білоруського диктатора аляксандра лукашенки збільшити напруженість, відправляючи мігрантів до кордону. 

У москві глава оборонного відомства Китаю пообіцяв а особливо виключаючи США,ктивізувати співпрацю з партнерами в Європі, Африці та Латинській Америці – при цьому з якими військовий діалог на високому рівні був призупинений. Він назвав зв'язки Китаю з росією "хорошою моделлю співпраці".

У білорусі Лі зустрінеться з вищим військовим керівництвом і огляне військові об'єкти. Це перший візит китайського міністра оборони до країни з 2018 року. лукашенка намагається збалансувати свою майже повну залежність від росії за часів владіміра путіна зі зростаючими зв'язками з Китаєм. 

КитайвійнаБілорусьРФвідносини з рф

Останні матеріали

росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється