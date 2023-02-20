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Міністр закордонних справ Китаю приїхав у москву

20 лютого 2023, 11:58
Міністр закордонних справ Китаю приїхав у москву
Очільник канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї прибув із візитом до столиці росії.

росія стала фінальним пунктом його європейського турне.

Про це пише Європейська правда

"Ван Ї проведе поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес",- йдеться в публікації.

Дипломат Китаю, прибув до Москви вчора ввечері. Робочий візит запланований на два дні. Однак, програму зустрічей Ван Ї в росії сторони досі не афішували.

Напередодні Ван Ї відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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