Міністр закордонних справ Китаю приїхав у москву

Очільник канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї прибув із візитом до столиці росії.

росія стала фінальним пунктом його європейського турне.

Про це пише Європейська правда.

"Ван Ї проведе поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес",- йдеться в публікації.

Дипломат Китаю, прибув до Москви вчора ввечері. Робочий візит запланований на два дні. Однак, програму зустрічей Ван Ї в росії сторони досі не афішували.

Напередодні Ван Ї відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.