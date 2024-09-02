Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністри оборони України та Франції обговорили посилення співробітництва і підтримки у Парижі

02 вересня 2024, 19:25
Міністри оборони України та Франції обговорили посилення співробітництва і підтримки у Парижі
Фото: з вільного доступу
Лекорню зазначив, що вони з Умєровим провели зустріч у Парижі та говорили про "розвиток ситуації на фронті та продовження французької підтримки".

Міністр оборони України Рустем Умєров і його французький колега Себастьєн Лекорню провели переговори у Парижі.

Про це міністри розповіли у своїх соцмережах.

Лекорню зазначив, що вони з Умєровим провели зустріч у Парижі та говорили про "розвиток ситуації на фронті та продовження французької підтримки". 

Рустем Умєров детальніше розповів про зустріч, зазначивши, що з ним у складі делегації були заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

"Основна увага нашого діалогу була спрямована на зміцнення оборонного співробітництва та координацію зусиль у протидії російській агресії", – розповів Умєров. 

Він акцентував, що головною потребою залишаються засоби ППО і далекобійна зброя, а також  – бойові літаки, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, артилерія та боєприпаси.

"Окремо ми приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями. Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим", – зазначив Умєров. 

Франціяпідтримка УкраїнивійнаРустем УмєровСебастьян Лекорню

Останні матеріали

Точний удар по
Політика
Точний удар по "Газпрому" чи захоплення села Нью-Йорк. Що є "стратегічним" для західних ЗМІ? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 вересня 2024, 12:42
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Політика
Покровський напрямок. Генштаб України не знає, як боротися з цією гострою кризою – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2024, 21:54
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Cуспільство
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:35
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється