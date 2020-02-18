Мінсоцполітики підрахувало українців, які працюють за кордоном на постійних засадах

В окремий період їх кількість становить від 7 до 9 млн осіб

У Міністерстві соціальної політики вважають, що за кордоном на постійних засадах працює близько 3,2 млн українців.

Про це повідомляє Радіо Свобода,передає LB.ua.

"За експертними оцінками, на постійних засадах за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремий період - від 7 до 9 млн осіб", - розповіли в міністерстві.

У той самий час, за даними Державної служби статистики за 2015-2017 роки, кількість трудових мігрантів віком 15-70 років склала 1,3 млн, що на 10,3% більше, ніж за минулий період дослідження (2010-2012 рр.).

На думку відомства, трудовій міграції українців сприяють спроби європейських країн (таких, як Польща, Чехія, Німеччина) спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України.

"Зараз попит на висококваліфікованих робітників (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також спеціалістів у галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичних працівників і т.д.", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що станом на 1 липня 2019 було 1917 компаній, що мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. 2018-го вони знайшли роботу для 97,1 тис. українців.

Нагадаємо, що за офіційними даними польського Міністерства у справах сім'ї, праці і соціальної політики, період найактивнішого розвитку агентств у Польщі, які займаються працевлаштуванням українців, був у 2004-2008 рр. Перше серйозне скорочення кількості агентств на ринку відбулося в 2009 році (за рік збанкрутувало 870 підприємств).