Мінсоцполітики підрахувало українців, які працюють за кордоном на постійних засадах
Про це повідомляє Радіо Свобода,передає LB.ua.
"За експертними оцінками, на постійних засадах за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремий період - від 7 до 9 млн осіб", - розповіли в міністерстві.
У той самий час, за даними Державної служби статистики за 2015-2017 роки, кількість трудових мігрантів віком 15-70 років склала 1,3 млн, що на 10,3% більше, ніж за минулий період дослідження (2010-2012 рр.).
На думку відомства, трудовій міграції українців сприяють спроби європейських країн (таких, як Польща, Чехія, Німеччина) спростити процедуру працевлаштування професійних кадрів з України.
"Зараз попит на висококваліфікованих робітників (газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду), а також спеціалістів у галузі фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичних працівників і т.д.", - йдеться в повідомленні.
У відомстві розповіли, що станом на 1 липня 2019 було 1917 компаній, що мають ліцензію Міністерства соціальної політики на посередництво у працевлаштуванні громадян за кордоном. 2018-го вони знайшли роботу для 97,1 тис. українців.
Нагадаємо, що за офіційними даними польського Міністерства у справах сім'ї, праці і соціальної політики, період найактивнішого розвитку агентств у Польщі, які займаються працевлаштуванням українців, був у 2004-2008 рр. Перше серйозне скорочення кількості агентств на ринку відбулося в 2009 році (за рік збанкрутувало 870 підприємств).
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