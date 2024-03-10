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Момент Армагеддону Байдена: Коли ядерний вибух в Україні став можливим – The New York Times

10 березня 2024, 21:12
Момент Армагеддону Байдена: Коли ядерний вибух в Україні став можливим – The New York Times
Фото: з вільного доступу
Протягом кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинутий кризою, глибина якої на той час не була публічно визнана.

Це був проблиск того, що здавалося жахливою новою епохою, пише американське видання The New York Times

Сполучені штати готували "неядерну" відповідь на випадок застосування ядерної зброї росією в Україні.

Схвильованість з’явилась на тлі відповідних погроз з боку президента росії Володимира путіна.

За словами анонімного чиновника, згідно із перехопленими розмовами, вперше після початку війни в Україні у російській армії почали вести часті розмови про використання ядерного арсеналу. 

Деякі з них були просто "різними формами балаканини", але найтривожніша з перехоплених розмов показала, що один із найвищих російських військових командирів прямо обговорював логістику підриву ядерної зброї на полі бою, сказав чиновник на умовах анонімності. 

Незабаром ЦРУ повідомило Байдену, що в разі прориву російської лінії оборони українською армією та подальших спроб повернути Крим, ймовірність використання рф ядерної зброї може зрости до 50% або ще більше. 

"Це ядерний парадокс. Чим успішнішими будуть українці у витісненні російського вторгнення, тим більша ймовірність, що Путін погрожуватиме використати бомбу або потягнеться до неї", - сказав тодішній очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі журналісту NYT. Стурбованість Білого дому була настільки глибокою, що оперативні групи збиралися, аби визначити ймовірну відповідь США на застосування тактичної ядерної зброї росією.

В Білому Домі заявили, що відповідь США на такі кроки росія має бути "неядерною", але реакція, на думку представників адміністрації американського президента, мала бути драматичною - можливо, "звичайна атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь може заохотити путіна, а також інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу. 

Вчора стало відомо, що США готувалися до ядерного удару рф по Україні.

 

РосіяСШАвідповідьядерний удар

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