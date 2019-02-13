Мосійчук про самоспалення: не дочекаєтесь

З'ясувалося, що пояснювальну записку до проекту постанови могли готувати не на комп'ютері Ігоря Мосійчука, який є членом "Радикальної партії", а на комп'ютері депутата "Опозиційного блоку"

8 лютого Верховна Рада зареєструвала проект постанови Ігоря Мосійчука за звільнення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. У документі зокрема, пропонують визнати дії пані Супрун такими, що шкодять інтересам держави.

Сам Мосійчук це заперечує. Він пояснює, що записку готували на його комп'ютері, який він отримав від апарату Верховної Ради України. Тобто теоретично це справді міг бути комп'ютер, яким до того користувався інший депутат.

Скандал із походженням проекту почався із допису голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

"Пояснювальну записку до постанови депутата Мосійчука щодо Супрун готували на комп'ютері нардепа Опоблоку із групи Ахметова", - заявив антикорупціонер.

Згідно з даними сайту ЦПК, пояснювальну записку пан Мосійчук подав у форматі документу Word. Якщо зазирнути у його властивості, то у графі "автор" можна побачити ім'я народного депутата від Опозиційного блоку Олександра Долженкова.

"Олександр Долженков - народний депутат, який, за даними журналістів, підконтрольний олігарху Ренату Ахметову і є його довіреною особою. Більше того, із олігархом Ахметовим пов'язують також і Радикальну партію Олега Ляшка", - йдеться на сайті Центру Протидії Корупції.

Сам Ігор Мосійчук у дуже емоційній формі заперечив ці твердження:

"Покидьки, продажне л#йно, проект постанови і пояснювальної записки до нього готувала Тетяна Близнюк (Тетяна Кавепещенко) на МОЄМУ персональному комп'ютері у ВРУ який ми отримали в 2014 році від апарату парламенту і готові хоч зараз надати його на експертизу!", - написав Мосійчук у Facebook.

Підтримала радикала і Тетяна Кавепещенко, яка за словами Мосійчука, і готувала проект пояснювальної записки.

"Присягаюся, шо я цю пояснювальну строчила сама, на компі Мосійчука і навіть може вона недосконала, бо він мене підганяв, але ніяким чином не роблена у Ахмєтова. І я про це там, у коментах пишу, але тьма тьмуща шабунаністів мені не вірять, ржуть з моїх коментів. Сюр", - написала вона.

Свою невинуватість Мосійчук почав доводити також у коментарях під дописом Шабуніна, та навіть пригрозив вчинити самогубство у разі, якщо йому не повірять.

"Як я повинен довести свою правоту? Підпалити себе під посольством США? На трибуні ВРУ? Я це зроблю! І ви теж будете винні!", - написав депутат у коментарі.

Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я. Відзначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра. Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство. Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.