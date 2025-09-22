Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва під ударом дронів: вибухи в місті, небо закрили

22 вересня 2025, 20:06
москва під ударом дронів: вибухи в місті, небо закрили
Фото з Telegram-каналу "BAZA"
Також в столиці рф введено режим "Ковер", авіарух частково зупинено, а мешканці повідомляють про дрони та потужні удари у щонайменше десяти районах міста.

Ввечері понеділка у москві прогриміла серія вибухів. За повідомленнями очевидців у соцмережах, у різних районах російської столиці було чутно щонайменше 10 сильних ударів.

Серед районів, звідки надходили повідомлення про вибухи: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Чертанове, Кунцеве, Нові Черемушки та Хорошівська. У повідомленнях свідків згадується, що в місто "прилетіли добрі дрони".

Російські ЗМІ підтверджують, що небо над москвою повністю закрите, у столиці запроваджено план "Ковер" - режим протиповітряної оборони, що блокує авіасполучення.

За даними Flightradar, частина літаків, які прямували до москви, були розвернуті, а в аеропортах масово затримуються рейси.

Згодом мер москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО нібито відбивають атаку безпілотників, а на місцях працюють екстрені служби.

 
