москва скорочує видобуток нафти через проблеми з продажем – Bloomberg

09 лютого 2026, 18:02
москва скорочує видобуток нафти через проблеми з продажем – Bloomberg
Другий місяць поспіль росія зменшує видобуток нафти через санкції США та труднощі з пошуком покупців.

Країна-агресор росія другий місяць поспіль зменшує видобуток нафти через труднощі з пошуком покупців на сировину, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела. Причиною є санкції США, введені у 2025 році проти двох найбільших російських нафтових компаній.

За даними джерел Bloomberg, у січні 2026 року рф видобувала в середньому 9,28 млн барелів нафти на добу, що на 46 тисяч барелів менше, ніж у грудні 2025 року, і приблизно на 300 тисяч барелів менше від обсягів, дозволених угодою ОПЕК. 

Зниження видобутку відбувається на тлі зростання обсягів російської нафти, яка зберігається на танкерах у морі: до лютого цього року кількість нафти досягла позначки у 143 млн барелів, що майже вдвічі більше, ніж рік тому. Це свідчить про складнощі москви у пошуку покупців на тлі посиленого тиску США.

Bloomberg зазначає, що зменшення видобутку створює ризики для російського бюджету, який у 2025 році отримав 23% надходжень від продажу нафти та газу, а також може призвести до втрати частки на світовому ринку на користь інших членів ОПЕК.

Раніше, 4 лютого, агентство Reuters повідомляло, що імпорт російської нафти до Індії в січні 2026 року скоротився на 12%. Незадовго до цього президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив його, що Нью-Делі припинить імпорт російської нафти.

 
Росіянафта

