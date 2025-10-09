москва суттєво знизила ціну на нафту для Індії

На тлі його Нью-Делі готується наростити імпорт.

росія істотно збільшила знижки на поставки сирої нафти до Індії, що робить її ще привабливішою для індійських нафтопереробників на тлі невизначеності в торгівлі з США. За даними джерел Bloomberg, у листопаді дисконт на російську нафту марки Urals для Індії зросте до 2–2,5 долара за барель проти нафти Brent це майже вдвічі більше, ніж раніше.

Очікується, що найближчими місяцями індійські нафтопереробні заводи суттєво наростять закупівлі російської нафти, адже переговори з Вашингтоном буксують, а обсяги поставок з рф зростають.

За оцінками аналітичної компанії Kpler Ltd, у жовтні імпорт російської нафти до Індії сягне в середньому 1,7 млн барелів на добу це на 6% більше, ніж у вересні, хоча й трохи менше за показник того ж періоду 2024 року.

Нагадаємо, у серпні США ввели штрафні мита у розмірі 50% на частину індійського експорту, намагаючись чинити тиск на Нью-Делі з вимогою скоротити закупівлі російської нафти. Водночас подібних заходів щодо Китаю, який також активно купує сировину з рф, не було.

Індія офіційно заявляє, що її енергетичні рішення базуються виключно на економічній доцільності, й паралельно вивчає можливості розширення закупівель американських енергоносіїв.

Наразі неясно, чи продовжать індійські НПЗ максимізувати обсяги імпорту з росії, але уряд вже охарактеризував перемовини з Вашингтоном як "конструктивні".

Водночас державні нафтопереробні компанії Індії розпочали переговори з постачальниками з Близького Сходу та Африки щодо довгострокових контрактів на 2026 рік, прагнучи диверсифікувати джерела постачання.

В той же час, індійські трейдери наполягають на оплаті російської нафти в юанях.