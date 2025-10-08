Індійські трейдери наполягають на оплаті російської нафти в юанях

На тлі потепління відносин із Китаєм трейдери прагнуть уникнути складних валютних схем, але уряд Індії досі не схвалює такі розрахунки.

Трейдери російської нафти вимагають від державних енергетичних компаній Індії здійснювати оплату в китайських юанях, щоб спростити фінансові операції.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі.

У 2023 році деякі індійські держкомпанії вже частково розраховувались у юанях, однак припинили таку практику через негативну реакцію уряду, який побоювався політичних наслідків на тлі напружених відносин з Пекіном. Попри це приватні компанії продовжують використовувати китайську валюту для закупівель.

Зараз трейдери намагаються усунути зайві конверсії, які ускладнюють розрахунки: раніше вони змушені були переводити долари або дирхами ОАЕ в юані, а вже потім у російські рублі. Це створювало додаткові витрати та уповільнювало угоди.

Ціни на нафту, як і раніше, виставляють у доларах, щоб відповідати вимогам ЄС щодо граничної вартості на російську сировину, однак фактичну оплату трейдери хочуть отримувати в юанях.

За інформацією Reuters, Indian Oil Corporation (IOC) – найбільша держкомпанія галузі – нещодавно здійснила оплату кількох партій російської нафти в китайській валюті.

Після запровадження західних санкцій проти росії у 2022 році країни, що продовжують закуповувати російську нафту, дедалі частіше використовують альтернативні валюти, зокрема юані та дирхами ОАЕ, замість долара.

Індія стала найбільшим імпортером російської морської нафти після того, як США, ЄС та інші західні країни ввели ембарго. Перехід на юань, на думку аналітиків, дозволить індійським держкомпаніям мати більший вибір постачальників, адже не всі трейдери готові працювати з оплатою в доларах чи інших валютах.