МВФ прогнозує світу зростання цін через війну проти Ірану

Навіть негайне припинення бойових дій не зможе запобігти негативним економічним ефектам.

Директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що війна на Близькому Сході призведе до стрибка інфляції та сповільнення економічного зростання у всьому світі.

Так, під час засідання у Нью-Йорку 14 квітня МВФ та Світовий банк мають намір переглянути свій економічний прогноз на найближчі два роки. Якщо раніше експерти фонду очікували продовження тенденції до відновлення після коронавірусної пандемії і зростання економіки приблизно на 3,2-3,3%, то зараз, за словами Георгієвої, "усі дороги ведуть до вищих цін і помірніших показників".

Навіть термінове завершення війни не врятує від погіршення економічної стабільності. Близько 13% пропозиції на ринку нафти було втрачено через операцію США проти Ірану.

Директорка МВФ вважає, що найбільший удар відчують країни з вразливими економіками, які не володіють достатнім фіскальним запасом для допомоги своєму населенню впоратися з підняттям цін. Георгієва стверджує, що низка держав вже звернулися до фонду за допомогою.